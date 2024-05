UAlg consolida posição no “top 2000” das melhores universidades do mundo

De acordo com a mais recente listagem do Center for World University Rankings (CWUR), a Universidade do Algarve mantém-se no top 2000 das melhores universidades do mundo. No total, foram avaliadas 20 966 instituições de ensino superior de todo o mundo, mais 435 do que no ano anterior, e a UAlg surge na posição 1309, com um score global de 68.9, sendo que na investigação ficou classificada em 1255.

A nível nacional, volta a ocupar o 7º lugar, entre 13 Instituições de Ensino Superior avaliadas.

Desde 2012, o CWUR publica o único ranking académico de universidades a nível global, que avalia a qualidade da educação; empregabilidade, baseada no sucesso profissional dos antigos alunos; qualidade do corpo docente; e desempenho da investigação. São utilizados indicadores objetivos para os quatro pilares fundamentais subjacentes à metodologia da classificação (educação, empregabilidade, corpo docente e investigação), sem depender de inquéritos e da apresentação de dados pelas universidades.

O CWUR é uma organização de consultoria, sediada nos Emirados Árabes Unidos, que fornece aconselhamento político, conhecimentos estratégicos e serviços de consultoria a governos e universidades para melhorar os resultados educacionais e de investigação.

Este Ranking, que começou como um projeto em Jeddah, Arábia Saudita, com o objetivo de classificar as 100 melhores universidades mundiais, em 2019 expandiu-se para listar o top 2000 de quase vinte mil universidades em todo o mundo, tornando-o o maior ranking académico global de universidades.