UAlg sobe para a 6ª posição a nível nacional no U-Multirank

Na edição 2022 do U-Multirank, a UAlg voltou a destacar-se, subindo inclusivamente no Top 10 nacional, passando da oitava para a sexta posição, com a classificação máxima de “Muito Bom” em 10 indicadores, encontrando-se ainda acima da média em mais 10, com a classificação de “Bom”.

O maior destaque da UAlg verifica-se nas seguintes categorias: “Orientação Internacional”, “Investigação” e “Transferência de Conhecimento”, obtendo diversas classificações “A” nos referidos indicadores.

Atualmente, o U-Multirank analisa 2202 universidades de 96 países, das quais 27 instituições de ensino superior portuguesas.

O U-Multirank surgiu no ano de 2014, é financiado pela Comissão Europeia e liderado pelo CHE – Centre for Higher Education, com o apoio do programa Erasmus +.

Na elaboração deste ranking é avaliado o desempenho nas dimensões “Investigação”, “Ensino e Aprendizagem”, “Transferência de Conhecimento”, “Orientação Internacional” e “Envolvimento Regional”. Dentro de cada uma destas dimensões existe um determinado número de indicadores de desempenho.

Este ranking é financiado pela União Europeia e não produz uma classificação individual para cada universidade, nem tabelas classificativas. Avalia as universidades numa escala de “Very Good” a “Weak”, classificando-as nos diversos indicadores entre a nota “A” e “E” respetivamente. Contabilizando o número de classificações acima da média, pode ser definido o posicionamento global.

